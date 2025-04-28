Стало известно, когда в Ватикане пройдут выборы нового папы римского

Всего коллегия кардиналов насчитывает 253 человека. Но в конклаве, то есть выборах папы, примут участие только 135 из них, имеющих право голосовать. Все они находятся в возрасте до 80 лет, и каждый может быть выбран папой. Конклав начнет собираться с 7 мая в Сикстинской капелле, на его заседаниях будут проводить по четыре процедуры голосования за день. Для того, чтобы претендент на папский престол одержал победу, ему надо собрать не менее двух третей голосов.

После того, как станет известна кандидатура нового понтифика, из трубы печного отопления, которая хорошо видна с площади Святого Петра, повалит белый дым.

Ранее стало известно, что папа римский Франциск передал почти все свои сбережения макаронной фабрике, которая расположена в тюрьме для несовершеннолетних в Риме. Эту сумму там используют для погашения ипотеки. Тем самым заведению досталось около €200 тыс.