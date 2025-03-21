«Если не нравится президент — уезжай»: в США потребовали от принца Гарри вернуться в Британию

Влиятельный американский консервативный фонд «Наследие» (Heritage Foundation) выдвинул серьезные обвинения в адрес британского принца Гарри, заявив о его предполагаемой ненависти к Соединенным Штатам и лично президенту Дональду Трампу, также в организации попросили принца вернуться домой. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Согласно публикации, представитель фонда Сэмюэл Дьюи утверждает, что принц был крайне разгневан после победы Трампа на недавних президентских выборах. Юрист «Наследия» категорично высказался по этому поводу, предложив члену королевской семьи покинуть США и вернуться в Великобританию, если ему не нравится выбор американского народа.

Дьюи также заявил, что принц «находится в стране, которую явно ненавидит», и порекомендовал ему добровольно покинуть США, не дожидаясь возможной депортации через суд.

Примечательно, что фонд «Наследие» на протяжении нескольких лет пытается получить доступ к иммиграционным документам принца Гарри, в частности, к данным, которые он предоставил при получении американской визы. Особый интерес для организации представляет информация о возможном употреблении наркотиков. В своей автобиографии принц признавался в экспериментах с кокаином, марихуаной и галлюциногенными веществами, однако в фонде подозревают, что в визовых документах эти факты могли быть скрыты, что по американскому законодательству может стать основанием для депортации.

Ранее Трамп признался в любви к Карлу III.