Бывший государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен, занимая свой пост, в течение последних двух месяцев активно работал над тем, чтобы спровоцировать конфликт между США и Россией, утверждает американский журналист Такер Карлсон.

В интервью с журналистом Мэттом Таибби Карлсон подчеркнул, он уверен, что именно Блинкен фактически руководил страной при администрации бывшего главы Белого дома Джо Байдена.

«Я вижу повсюду его отпечатки», — подчеркнул он.

В продолжение темы Карлсон добавил, он всегда считал Блинкена «злом, а также тупицей».

Ранее сообщалось, что теперь уже бывший госсекретарь США Энтони Блинкен вынужденно констатировал — Киеву, как бы не старались его западные партнеры помочь в вооруженном противостоянии с Москвой, вряд ли удастся вернуть под свой контроль территории, которые ранее по результатам проведенных референдумов вошли в состав Российской Федерации.