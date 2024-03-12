Карлсон: антироссийские санкции США нарушают правила миропорядка

Санкции Соединенных Штатов в отношении России идут вразрез с понятием «основанный на правилах миропорядок». Соответствующее заявление сделал журналист Такер Карлсон в ходе интервью с телеведущим Крисом Куомо.

В данной беседе Карлсон заявил, что американская политика в отношении России на текущий момент является не основанным на правилах порядком, а «самой жесткой политикой» с применением доллара и санкционных режимов.

Журналист высказался против решения об исключении РФ из системы Swift и изъятия имущества российских бизнесменов. Карлсон отметил, что меры американского руководства в отношении РФ заставят задуматься остальные страны и бизнесы о том, стоит ли хранить свои активы в Соединенных Штатах и пользоваться долларом.

Накануне ученый Турчин заявил, что США находятся в опасном положении.