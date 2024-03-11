«Точно не Россия»: ученый Турчин назвал положение США опасным

Америка находится в проигрышном и намного более опасном состоянии, чем Россия. Таким мнением поделился российско-американский ученый Петр Турчин. Его слова передает Financial Times.

У каждой страны свое потрясением. Некоторые государства настигнет гражданская война, где-то начнется революция и раскол территорий, либо активное иностранное вторжение. Однако, как пояснил Турчин, России ничего из этого не грозит. Кроме того, Москва укрепила свое положение, а в это время положение США стало очень шаткое и даже опасное. Это ощущают американцы, которые предпочли не видеть на посту президента Джо Байдена.

«Точно не Россия», — заявил политолог, отвечая на вопрос об обострении обстановке в странах.

По мнению ученого, внешнее давление, такое как антироссийские санкции и резкие выпады, лишь объединяют страну, которая сильна за счет единства. У США не существует такой модели поведения: там каждый сам за себя.

Ранее сообщалось, что в Америке требуют выделить деньги на борьбу с влиянием России и Китая.