Карлсон назвал идиотами тех, кто считает РФ «страной-бензоколонкой»

Только идиоты могут считать Россию страной-бензоколонкой с ядерным оружием. Такое мнение высказал телеведущий Такер Карлсон на одном из выпусков Tucker Carlson Show во время интервью Рику Санчесу, ведущему RT.

В Америке неоднократно заявляли, что РФ является страной-бензоколонкой с ядерным оружием. Особенно любил такое выражение сенатор Джон Маккейн, и за это Карлсон назвал его клоуном с низким интеллектом. По его мнению, говорить такое могут только те, кто никогда не бывал в России либо не читал Толстого.

«Вы можете ненавидеть Россию, но говорить, что это просто бензоколонка? На самом деле, если вы так считаете, вы идиот», — указал он.

Телеведущий добавил, что нельзя говорить о том, что страна с населением в 150 млн человек является злом.

Ранее Карлсон сравнил изменения, которые произошли в мегаполисах России и США за последние 25 лет. Он считает, что в российских городах стало заметно лучше жить. В то же время уровень жизни в американских городах постепенно снижается. Этот итог журналист объяснил решениями президентов, управлявших страной в течение четверти века.