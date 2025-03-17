Журналист из США Такер Карлсон сравнил изменения в Штатах и России, случившиеся за минувшие 25 лет. Эту тему он поднял на своем YouTube-канале в разговоре с коллегой Клейтоном Моррисоном.

«Россия сейчас лучше, чем была 25 лет назад. Кто-то может сказать, что это не так? Это так», — заявил Карлсон.

По его словам, за этот же отрезок времени уровень жизни в мегаполисах США упал. Этот итог журналист объяснил решениями президентов, управлявших страной в течение четверти века.

Ранее Карлсон заявил, что США своим желанием организовать вооруженное противостояние с Россией уничтожили Украину. Кроме того, он назвал число украинцев, которые погибли из-за продолжающейся конфронтации.