Карлсон обвинил Украину в продаже американского оружия наркокартелям
Карлсон: ВСУ продают американское оружие мексиканским наркокартелям
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Украина перепродает поставляемое Соединенными Штатами оружие мексиканским наркокартелям. Такое мнение в интервью подполковнику армии США Дэниелу Дэвису высказал американский журналист Такер Карлсон. По его словам, ВСУ продают до 50% получаемого оружия.
«И это не мои догадки. Это факт. Не домыслы. Они продают его, и многое оказывается у наркокартелей на нашей границе. Так что это преступление», — сказал Карлсон.
Также он обвинил экс-госсекретаря Энтони Блинкена в эскалации конфликта на Украине.
Ранее Карлсон на примере Зеленского рассказал, кто такой диктатор.