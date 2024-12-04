Американский популярный телеведущий, журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети Х заявил, что он так и не смог побеседовать с главой киевского режима, потому Владимиру Зеленскому запретило с ним общаться посольство США на Украине.

Репортер признался, что он сам и его команда более года безуспешно пытались взять интервью у Зеленского. В Киеве же лишь отнекивались и «кормили завтраками». Спустя время он узнал, кто или что стояло между ним и украинским лидером.

«Мы пытались зайти с разных сторон, мы говорили со многими в его окружении. Мы постоянно обсуждали это, но этим усилиям мешало правительство США. Американское посольство в Киеве, на которое уходят деньги наших налогоплательщиков, заявило правительству Зеленского: „Вы не можете давать [это] интервью“, — сказал Карлсон.

Ранее сообщалось, что популярный американский репортер и телеведущий Такер Карлсон, побеседовавший ранее с российским президентом Владимиром Путиным, снова прилетел в Москву. Журналист выложил в соцсетях видео, на котором он на фоне Кремля сообщает, что он снова рад быть в столице России.

Со слов Карлсона, он прилетел в Москву и взял интервью у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Видеозапись беседы с главой МИД РФ Карлсон обещал скоро представить миру.