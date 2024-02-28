США определились с отправкой своих войск на Украину

Соединенные штаты Америки не намерены направлять свои войска на помощь Украине в ее противостоянии с Россией, проинформировал ТАС со ссылкой на руководителя пресс-службы госдепа Мэттью Миллера.

Дипломат напомнил, что глава Белого дома Джо Байден все последние два года не раз заявлял официальную позицию Вашингтона по данному вопросу. С тех пор ничего не изменилось: американские войска участия в боевых действиях на Украине принимать не будут.

«Здесь нет каких-либо нюансов, которые я бы пытался донести. Мы не направляем военных на Украину. Президент [США Джо Байден] четко дал это понять», — сказал представитель госдепа.

В продолжение темы Миллер подчеркнул, что Украина «больше всего нуждается» в выделении дополнительного финансирования. И в Белом доме очень ждут от конгресса и палаты представителей положительного решения в данном вопросе.

Ранее мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц выступил против отправки войск НАТО в Украину.