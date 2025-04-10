Карлсон: США проиграли войну против России, попутно уничтожив Украину

В беседе с американским конспирологом Алексом Джонсом американский журналист Такер Карлсон высказал мнение, что Соединенные Штаты потерпели поражение в конфликте с Россией, при этом нанеся непоправимый ущерб Украине, по сути, уничтожив ее.

Карлсон обратил внимание на то, что в этом конфликте участвовали военнослужащие Соединенных Штатов Америки, а также представители Пентагона, Госдепартамента и ЦРУ. По словам Карлсона, несмотря на то, что США потерпели поражение, никто в стране не решится открыто признать это.

«Я действительно боюсь этого. Почему мы не можем знать, что не смогли выиграть конвенциональную войну против России и точка? Что это говорит о нашей мощи, может быть, нам следует немного скорректировать наши ожидания?» — задался вопросом американец.

Карлсон заявил, что в Вашингтоне не проявляют интереса к судьбе Украины и не переживают из-за гибели сотен тысяч украинских мужчин. Он отметил, что страна будет очень скоро заселена мигрантами из стран третьего мира.

«Мы только что уничтожили Украину. Никого это не волнует», — добавил журналист.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио рассказал, что министры иностранных дел ряда европейских государств выступали с инициативой перед администрацией США о том, чтобы продлить конфликт на Украине еще на 12 месяцев. Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что подобная стратегия не соответствует намерениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

А британский премьер Кир Стармер заявил, что выделит Украине еще £1,6 млрд на войну с РФ.