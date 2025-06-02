Кароль Навроцкий победил на выборах президента Польши
Польша выбрала президента: Навроцкий получил 50,89% голосов
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Польское телевидение сообщило о победе Кароля Навроцкого на президентских выборах, ссылаясь на информацию, полученную от избирательной комиссии. Навроцкий, глава Института национальной памяти Польши и независимый кандидат, которого поддерживала консервативная партия «Право и справедливость», лидирует после обработки 100% бюллетеней.
Телеканал передает, что Навроцкий получил 50,89% голосов избирателей, в то время как его оппонент, Рафал Тшасковский, набрал 49,11%. Подчеркивается, что второй тур президентских выборов привлек необычайно большое количество избирателей, явка составила 71,63%.
Во втором туре за пост президента Польши боролись Рафал Тшасковский, представляющий праволиберальную «Гражданскую платформу» (возглавляемую действующим премьер-министром Дональдом Туском), и Навроцкий.
Центральная избирательная комиссия официально подтвердила победу Кароля Навроцкого во втором туре президентских выборов в Польше.
Ранее Захарова обвинила Польшу в героизации нацизма.