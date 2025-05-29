Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила политику Польши в отношении исторической памяти о Второй мировой войне. В своем телеграм-канале дипломат заявила, что Европа забывает уроки прошлого.

По словам Захаровой, польские власти систематически искажают правду о событиях 1939–1945 годов, заменяя память о настоящих героях культом нацистских коллаборационистов. Дипломат также указала на практику сноса памятников советским воинам-освободителям.

«Как только эти памятники начали сносить, на их месте, как коричневые пятна, стали появляться следы неонацизма и образы их идейных вдохновителей — зло, однажды искорененное, вновь вернулось домой в Европу», — написала Захарова.

Захарова напомнила, что после 1945 года на освобожденных территориях создавалась система мемориалов, напоминавших о победе над фашизмом. Жуткие идеологии того времени, по словам представителя МИД, должны остаться в прошлом.

Ранее Мария Захарова заявила о саботаже дипломатических договоренностей со стороны Швеции.