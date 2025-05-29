Картаполов: РФ готова наносить удары по местам, откуда поставят ракеты Taurus

Россия готова атаковать объекты, с которых были запущены и откуда были доставлены немецкие ракеты Taurus, сообщил председатель комитета Государственной думы по обороне генерал Андрей Картаполов в интервью информационному порталу Life.ru .

Он акцентировал внимание на том, что Вооружённые силы Российской Федерации готовы к любому развитию ситуации: они способны как сбивать ракеты Taurus, так и наносить удары по местам их запуска, по тем, кто их запускает, а при необходимости — и по местам, откуда эти ракеты были доставлены.

Картаполов подчеркнул, что на Украине нет экспертов, способных работать с иностранными высокоточными ракетами дальнего действия. В связи с этим для разработки полётных заданий привлекаются специалисты из западных стран. Также для обеспечения пусков используются данные, полученные от космической разведки стран Запада.

Ранее сообщалось, что заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о ракетах Taurus — это попытка уйти от публичного обсуждения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.