Картаполов пригрозил расширением каталога целей для ядерного удара при размещении ядерного оружия в Польше и Швеции

Россия будет вынуждена расширить каталог целей для ответного ядерного удара, если европейские страны, включая Польшу и Швецию, примут решение о размещении на своей территории ядерного оружия. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Появляются в условной Швеции или в Польше объекты с ядерным оружием, которые являются прямой и непосредственной угрозой для нашей страны. Мы что должны делать? Первое, что мы должны делать, это уточнить каталог целей для нанесения ответного или ответно-встречного удара стратегическими ядерными силами. То есть эти объекты, которые появятся в Швеции, Польше или других европейских странах, автоматически становятся объектами поражения», — сказал депутат.

Картаполов подчеркнул, что современные европейские политики не до конца осознают риски, на которые идет государство, решившееся разместить на своей территории ядерное оружие. По его словам, мощность ядерного боеприпаса несопоставима с обычным, а поражение такого объекта неизбежно повлечет за собой разрушение значительной части территории страны вместе с инфраструктурой и населением.

Ранее ряд европейских политиков высказывались о перспективах размещения ядерных вооружений. Президент Польши Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat заявил, что выступает за присоединение страны к ядерному проекту. Министр обороны Швеции Пол Йонсон, в свою очередь, не исключил возможности размещения ядерного оружия на территории королевства в военное время.

