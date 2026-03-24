Разрыв навсегда: Пхеньян меняет статус Сеула на «враг номер один»

Пхеньян окончательно пересмотрел подход к межкорейским отношениям, официально закрепив за Республикой Корея статус главного внешнего антагониста. Соответствующее заявление сделал лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе сессии Верховного народного собрания 15-го созыва, текст которого распространило официальное агентство ЦТАК, передает ТАСС .

Выступая перед парламентариями, северокорейский руководитель подчеркнул, что отныне взаимодействие с южным соседом будет строиться на принципиально иной основе. Он потребовал рассматривать Сеул как «самое враждебное государство», исключив любые попытки диалога или примирения.

"Мы будем обращаться с Республикой Корея особо, признав ее самым враждебным государством, будем полностью отвергать и игнорировать ее самыми решительными словами и шагами. За любые действия Республики Корея, посягающие на нашу страну, мы безжалостно заставим ее заплатить высокую цену, не допуская ни малейших колебаний или раздумий", — цитирует ЦТАК слова Ким Чен Ына.

Лидер КНДР предупредил, что любые действия южнокорейской стороны, расцененные как посягательство, встретят безжалостный ответ.

Аналогичный курс был обозначен им ранее, в конце февраля, на съезде Трудовой партии Кореи, проходившем в Пхеньяне.

