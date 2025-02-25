Без поставок оружия из Соединенных Штатов Америки Украина не сможет долго противостоять. Об этом в разговоре с телеграм-каналом «Вы слушали Маяк» заявил Андрей Картаполов, возглавляющий Комитет Государственной думы по обороне.

Законодатель напомнил: вся жизнедеятельность киевского режима держится на иностранной помощи. Учитывая, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа финансирование Киева сократилось до нуля, стоит ждать существенных изменений на поле боя.

«Без американского оружия Киев не продержится, ни долго, ни сколько бы то ни было еще. Вся его жизнедеятельность основана на чужих деньгах, на чужих видах и объемах вооружения», — сказал Картаполов.

Собеседник журналистов добавил: единственное, что осталось у преступного режима в Киеве, — это жизни невинных украинцев, которых «Зеленский беззастенчиво использует для достижения своих целей и личного обогащения».

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна хочет поучаствовать в обеспечении безопасности Украины, но только после урегулирования конфликта.