Трюдо допустил отправку ВС Канады на Украину
Трюдо допустил отправку ВС Канады на Украину после завершения боевых действий
Фото: [unsplash.com]
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о готовности Оттавы принять участие в обеспечении безопасности Украины после завершения боевых действий, вплоть до отправки военнослужащих, пишет РИА Новости.
Заявление о возможной отправке войск на Украину Трюдо сделал в ходе пресс-конференции 24 февраля.
«Мы будем работать с нашими партнерами, но в этом вопросе все варианты возможны», — отметил Трюдо.
По словам Трюдо, Канада серьезно увеличила расходы на оборону. Ранее это было менее 1% ВВП, но сейчас страна уверенно идет к 2% к 2030-му году.
Ранее Макрон прибыл к Трампу в Белый дом с предложением перебросить на Украину военнослужащих НАТО.