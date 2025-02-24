Трюдо допустил отправку ВС Канады на Украину

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о готовности Оттавы принять участие в обеспечении безопасности Украины после завершения боевых действий, вплоть до отправки военнослужащих, пишет РИА Новости.

Заявление о возможной отправке войск на Украину Трюдо сделал в ходе пресс-конференции 24 февраля.

«Мы будем работать с нашими партнерами, но в этом вопросе все варианты возможны», — отметил Трюдо.

По словам Трюдо, Канада серьезно увеличила расходы на оборону. Ранее это было менее 1% ВВП, но сейчас страна уверенно идет к 2% к 2030-му году.

Ранее Макрон прибыл к Трампу в Белый дом с предложением перебросить на Украину военнослужащих НАТО.