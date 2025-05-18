Захарова раскрыла тайный план Мерца по Украине

Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о ракетах Taurus — это попытка уйти от публичного обсуждения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она объяснила, в чем может быть тайный план немецкого политика.

Захарова прокомментировала слова Мерца об отсутствии планов поставок Украине крылатых ракет Taurus. По ее словам, Берлин на самом деле не отказался от передачи оружия, но стремится вывести эту тему из публичного поля. В ведомстве внимательно следят за «игрой слов» политика.

Захарова подчеркнула, что заявления Мерца не свидетельствуют о стремлении Германии к мирному урегулированию конфликта.

«Не будьте наивными. Речь идет об игре слов. Задача канцлера вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет большой дальности. Как будто бы их и нет. А на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму», — написала в телеграм-канале Захарова.

Захарова призвала не воспринимать слова Мерца как отказ от военной поддержки Украины. По ее мнению, существуют скрытые поставки.

Отметим, Германия рассматривала возможность передачи ракет Taurus, способных поражать цели на расстоянии до 500 км, но воздерживалась от окончательного решения из-за опасений эскалации.

Ранее Захарова напомнила Мерцу о различных исторических периодах в развитии Германии.