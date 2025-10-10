Накануне министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что его страна стремится к достижению перемирия на время проведения Олимпийских игр с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине.

Тихий заявил, что украинская сторона поддерживает данную позицию, одновременно выдвигая обвинения против Москвы. Он подчеркнул, что Россия нарушила олимпийское перемирие в двух случаях: в 2008 году, когда Грузия, под руководством Михаила Саакашвили, атаковала Южную Осетию, и в 2022 году, когда началась специальная военная операция.

«Полный профан. Что касается 2008 года, то в 2009 году международная комиссия ЕС заключила, что Михаил Саакашвили не отражал "российскую агрессию", о чем он не перестает заявлять по сей день, а планировал наступательную войну. Поэтому именно Саакашвили нарушил олимпийское перемирие», – отметила Захарова в комментарии телеканалу РЕН ТВ.

Представитель МИД РФ в ответ на слова Тихого о «вторжении России на Украину во время олимпийского перемирия» выразила предположение, что у украинского дипломата, вероятно, «все в голове перепуталось».

Ранее сообщалось, что МИД Украины одобрил идею прекращения огня на время Олимпиады в Милане.