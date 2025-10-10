«Каша в голове»: Захарова высмеяла спикера МИД Украины Тихого
Фото: [МИД России]
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, высказалась по поводу заявления Георгия Тихого, спикера украинского МИДа, касательно возможного «олимпийского перемирия».
Накануне министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что его страна стремится к достижению перемирия на время проведения Олимпийских игр с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине.
Тихий заявил, что украинская сторона поддерживает данную позицию, одновременно выдвигая обвинения против Москвы. Он подчеркнул, что Россия нарушила олимпийское перемирие в двух случаях: в 2008 году, когда Грузия, под руководством Михаила Саакашвили, атаковала Южную Осетию, и в 2022 году, когда началась специальная военная операция.
«Полный профан. Что касается 2008 года, то в 2009 году международная комиссия ЕС заключила, что Михаил Саакашвили не отражал "российскую агрессию", о чем он не перестает заявлять по сей день, а планировал наступательную войну. Поэтому именно Саакашвили нарушил олимпийское перемирие», – отметила Захарова в комментарии телеканалу РЕН ТВ.
Представитель МИД РФ в ответ на слова Тихого о «вторжении России на Украину во время олимпийского перемирия» выразила предположение, что у украинского дипломата, вероятно, «все в голове перепуталось».
Ранее сообщалось, что МИД Украины одобрил идею прекращения огня на время Олимпиады в Милане.