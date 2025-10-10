Украина согласна на перемирие в период проведения Олимпийских игр

Украина поддержала идею олимпийского перемирия на время «Игр 2026» в Италии, однако выразила опасения, что Россия якобы может воспользоваться моментом для эскалации конфликта. Об этом сообщает украинское СМИ.

Украинская дипломатия официально одобрила призыв к прекращению огня на период зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий подтвердил согласие Киева с этой инициативой, отметив, что Украина якобы неоднократно была готова к подобным шагам и согласна начать перемирие даже сейчас, не дожидаясь февраля 2026 года.

Вместе с тем в МИД Украины высказали тревогу относительно возможных действий Российской Федерации в тот период, когда внимание международного сообщества будет сосредоточено на спортивных соревнованиях. По мнению Киева, российская сторона якобы может использовать образовавшуюся информационную паузу для проведения нежелательных военных операций.

