Катар намерен ответить Израилю за удар по Дохе

Катар заявил о своем праве ответить на израильские удары по Дохе, жертвами которых стали члены палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщил премьер-министр эмирата, шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, как передает катарский телеканал Al Jazeera.

По его словам, Катар категорически отвергает любые посягательства на свой суверенитет и готов использовать комплексные меры для ответа на израильские атаки и предотвращения будущих нападений.

Государство создаёт команду под руководством дипломата Мохаммеда бин Абдулазиза аль-Хулаифи для принятия юридических мер в ответ на израильские удары. Доха уже установила контакты с дружественными странами и готовится объявить о своих действиях в ответ на атаку Израиля.

«Нельзя игнорировать действия, направленные на бездумное нарушение суверенитета государств, и с ними необходимо бороться всеми средствами», — сказал Аль Тани.

Шейх заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху нарушил международное право и ведет регион к необратимым последствиям, а также подрывает все усилия по достижению мира.

Премьер заявил, что израильские авиаудары по Дохе следует рассматривать исключительно как акт «государственного терроризма».

Ранее сообщалось, что Вашингтон публично встал на сторону Катара в конфликте с Израилем. Президент США Дональд Трамп в жестких выражениях осудил израильские удары по Дохе, расценив их как неприемлемое нарушение суверенитета союзного государства.