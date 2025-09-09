Трамп осудил израильский удар по территории Катара

Президент США Дональд Трамп решительно осудил действия Израиля, нанесшего удар по столице Катара. В ходе телефонного разговора с эмиром Трамп назвал произошедшее посягательством на суверенитет и подчеркнул ключевую роль Дохи как стратегического союзника и миротворца в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Вашингтон публично встал на сторону Катара в конфликте с Израилем. Согласно официальному сообщению канцелярии эмира, Дональд Трамп в жестких выражениях осудил израильские удары по Дохе, расценив их как неприемлемое нарушение суверенитета союзного государства.

Американский лидер заявил, что для урегулирования региональных проблем вполне достаточно дипломатических инструментов, намекнув на недопустимость силовых действий. Трамп высоко оценил непрекращающиеся усилия эмира Тамима бен Хамада Аль Тани по установлению мира, назвав Катар надежным стратегическим партнером Соединенных Штатов.

