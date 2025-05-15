Катар опроверг слухи о подарке Трампу в виде Boeing 747-8

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани в своем интервью каналу CNN опроверг информацию о том, что Катар намерен преподнести в дар президенту США Дональду Трампу самолет Boeing 747-8. По его словам, речь идет о переговорах на официальном межправительственном уровне касательно передачи воздушного судна.

Аль Тани подчеркнул, что это рядовое межправительственное соглашение. Ведутся переговоры между Министерством обороны Катара и Министерством обороны США о возможной передаче одного из катарских самолетов 747-8 для использования в качестве президентского борта Air Force One. Аль Тани добавил, что в данный момент этот вопрос проходит юридическую проверку.

При этом премьер-министр уточнил, что предложение о передаче самолета может быть аннулировано, если его реализация будет признана неправомерной.

Напомним, ранее телеканал ABC News, ссылаясь на свои источники, сообщил, что семья эмира Катара планирует передать самолет Трампу.

До этого, в начале мая, издание The Wall Street Journal писало о том, что Трамп рассматривает альтернативные варианты для президентских самолетов из-за задержек с поставкой новых лайнеров от основного подрядчика, компании Boeing.

Ранее сообщалось, что Трамп анонсировал передачу Boeing 747-8 от Катара ВВС США.