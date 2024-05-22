Катар поможет шести мальчикам воссоединиться с родными на Украине

Шесть мальчиков воссоединятся с родственниками при посредничестве миссии из Катара, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она отметила, что мальчики в возрасте от 6 до 17 лет, в числе которых два брата, находятся на данный момент в России. В ближайшее время их вернут родным на территорию Украины. По словам Львовой-Беловой, в Москву за детьми приехала мама одного из детей.

Как подчеркнула уполномоченный по правам детей, воссоединение было организовано путем усилий участников переговорного процесса России и Катара, дипломатов как и с российской, так и с украинской стороны.

По словам Львовой-Беловой, в апреле в Катаре были сформированы списки, в которых обозначены имена 29 детей, находящихся на территории России, детей, которых предстоят вернуть в семьи на Украине.

Отдельно политик выразила благодарность международному комитету Красного Креста и пограничному комитету Белорусии, который посодействовал скорейшей отправке детей родственникам.

О посредничестве Катара в возвращении детей на Украину стало известно в октябре 2023-го года. Диалог между Москвой и Киевом по данному вопросу также проводится при участии Катара.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал действия МУС, а также высказался о намерении США ввести против суда санкции.