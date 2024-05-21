Песков назвал любопытным обсуждение США санкций против МУС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение США санкций против Международного уголовного суда (МУС) любопытным. Об этом он рассказал журналистам во вторник, 21 мая.

Ранее МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Решение об этом принимал прокурор Карим Хан. Представитель Кремля назвал эту ситуацию любопытной. Он напомнил также, что Россия не является участников статута МУС.

«В целом действительно ситуация более чем любопытная в плане, наверное, отношения США, готовности использовать санкционные методы даже в отношении этого МУСа», — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва внимательно отслеживает происходящее, а также фиксирует особенные ситуации.

В марте 2023-го года МУС в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову.

МУС представляет собой это постоянный международный уголовный суд, учрежденный Римским статутом 1998 года и начавший свою работу в 2002 году. МУС осуществляет юрисдикцию над такими преступлениями, как геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии. Он предназначен для привлечения к ответственности лиц, совершивших тяжкие преступления, которые находятся в юрисдикции МУС.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с замглавы ЦРУ Дэвидом Коэном.