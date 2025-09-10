Катар потребовал суда над Нетаньяху: премьер напомнил о международном ордере на арест израильского лидера

Катар потребовал суда над Нетаньяху. Премьер-министр страны напомнил о международном ордере на арест израильского лидера, призвав привлечь его к ответственности за атаку на Доху. Об этом сообщает CNN.

Глава правительства Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сделал резкое заявление в адрес израильского премьера. В эфире CNN он потребовал привлечения Биньямина Нетаньяху к ответственности за недавние удары по Дохе, напомнив о действующем ордере Международного уголовного суда.

МУС еще в мае выдвинул обвинения в военных преступлениях против Нетаньяху, после чего судьи санкционировали его арест. Тегеран расценивает последние атаки как прямое нарушение международного права. Позиция Дохи добавляет политического давления на Израиль, усложняя и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось о том, что Нетаньяху обвинил Катар в укрывательстве террористов.