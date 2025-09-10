Нетаньяху обвинил Катар в укрывательстве террористов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично обвинил Катар в укрывательстве террористов, объясняя тем самым недавние удары по Дохе. Это первое прямое упоминание страны за два дня после операции. Об этом сообщает ТАСС.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сделал резкое заявление, в котором возложил ответственность на Катар за размещение на своей территории руководства радикального движения ХАМАС. Таким образом он оправдал военную операцию, проведенную против целей в Дохе.

Нетаньяху подчеркнул, что любое государство, предоставляющее убежище террористам, должно либо изгнать их, либо привлечь к ответственности. В противном случае Израиль оставляет за собой право действовать самостоятельно. Это первое официальное обвинение Израиля в строну Катара с момента удара по Дохе.

Ранее сообщалось о том, что Биньямин Нетаньяху заявил о приближающимся завершении войны в Газе в связи с ликвидаций лидеров ХАМАС в Дохе.