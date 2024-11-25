«Катимерини»: Кипр представил США план вступления в НАТО

Кипр собирается стать частью НАТО. Как сообщило греческое издание «Катимерини», на встрече президента Кипра Никоса Христодулидиса с американским лидером Джо Байденом, состоявшейся в конце октября, основное внимание было уделено стратегии постепенного сближения островного государства с Североатлантическим альянсом.

Согласно информации, разработан тщательный и структурированный план, ориентированный на долгосрочную перспективу, который включает множество взаимосвязанных этапов.

В то же время, успешное вступление Кипра в альянс будет напрямую зависеть от разрешения кипрского конфликта и улучшения отношений с Турцией. К тому же, Кипр также направил запрос в США на приобретение военной техники.

Ранее сообщалось, что после победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа администрация уходящего главы Белого дома Джо Байдена всерьез рассматривала какое-то время возможность публичного приглашения Украины в НАТО.