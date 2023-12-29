Казахстан исключит «Талибан»* из перечня запрещенных в стране организаций

Власти Казахстана приняли решение исключить из списка запрещенных организаций движение «Талибан»*. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров в интервью агентству Kazinform .

«Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в РК террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения «Талибан»* в соответствии с практикой ООН», – сказал Смадияров.

Он отметил, что согласно резолюциям Совбеза ООН, которые являются обязательными к исполнению, указанное движение не входит в перечень запрещенных и террористических организаций.

Движение «Талибан»* представляет собой террористическую организацию, исламистское радикальное религиозно-политическое военизированное движение, запрещенное во многих странах, включая Россию. Оно зародилась в 1986-м году среди пуштунов-беженцев. С 1996 по 2001 году талибам* принадлежала власть в Афганистане, однако после введения войск США группировка ушла. Только в 2021 года «Талибану»* удалось вернуть страну под свой контроль – американцы вывели свои вооруженные формирования из Афганистана.

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