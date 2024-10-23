Зампремьера Казахстана: импорт пшеницы из РФ запретили, чтобы не ломать рынок

Казахстан принял решение о запрете на ввоз пшеницы из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая Россию, до конца 2023 года, в связи с намерением стабилизировать ситуацию на собственном внутреннем рынке.

Об этом на брифинге в среду, 23 октября, сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин, передает ТАСС.

Он отметил, что пшеницу в республику ввозят под разными предлогами, после чего продукцию реэкспортируют.

По его словам, ввоз пшеницы не только из России, но и из других стран негативно сказался на местных производителях, так как цены на зерно падали ниже себестоимости. Жумангарин подчеркнул, что это угрожало экономической устойчивости казахстанских фермеров.

«Непонятная пшеница, которая идет по серым схемам, по цене ниже любой мыслимой себестоимости — от $60 до $80 за тонну — не просто ломает рынок и нивелирует честный труд тысяч наших фермеров, она еще и вносит сумятицу в экспортные отправки», — уточнил заместитель премьер-министра.

Казахстан и Россия являются членами ЕАЭС. Это позволяет странам свободно обмениваться товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, без тарифов и ограничений. В июле Казахстан уже продлевал запрет на ввоз пшеницы из третьих стран и ЕАЭС до 31 декабря. При этом власти республики сделали исключение для транзита пшеницы через свою территорию.

Ранее сообщалось, что Турция ввела «тайные ограничения» на импорт товаров американского и европейского происхождения в РФ.