Казахстан отказался присоединяться к БРИКС в обозримом будущем

Казахстан не намерен подавать заявку на вступление в БРИКС в обозримом будущем, сообщило агентство TengriNews со ссылкой на пресс-секретаря президента республики Берика Уали.

По его словам, казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев более склонен ко взаимодействию в рамках Организации Объединенных Наций (ООН), поскольку считает ее приоритетной платформой для решения глобальных вопросов.

Несмотря на такую позицию, отметил Уали, Токаев рассматривает возможность своего участия в саммите БРИКС и с интересом наблюдает за эволюцией этого союза.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 ноября. В нем примут участие делегации из 32 государств, 24 из которых будут представлены их лидерами. Как ранее сообщал мэр Казани Ильсур Метшин, столица Татарстана рассчитывает встретить порядка 20 тыс. гостей, в том числе иностранных.

БРИКС, созданный в 2006 году и состоящий на сегодняшний день из десяти стран, также привлекает внимание других государств. Такие страны, как Сирия, Таиланд, Малайзия, Азербайджан и Турция, уже высказывали интерес к присоединению к организации.

Несмотря на это, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне объявил о паузе по вопросам новых участников. Последнее расширение БРИКС произошло 1 января 2024 года. Новым членом союза стала Саудовская Аравия.

Ранее МИД России сообщил, что БРИКС никогда не станет военным союзом.