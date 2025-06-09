Казахстан заявил, что все еще ждет ответа Украины по поводу ударов БПЛА по объектам КТК

Министерство иностранных дел Казахстана до сих пор не получило ответа Киева по поводу атак на объекты Каспийского трубопроводного консорциума. Такое заявление сделал Айбек Смадияров, официальный представитель казахского внешнеполитического ведомства. Его слова привел ТАСС.

В феврале 2025 года по нефтеперекачивающей станции «Кропотинская», которая принадлежит КТК, был нанесен удар украинскими дронами. Через этот объект нефть из Казахстана поступает на мировой рынок. Станцию пришлось остановить на ремонт, который закончился только в мае. После нападения Астана запросила объяснений у Киева, но так их и не получила.

«Будем ждать, если они соизволят ответить. Ответ за украинской стороной», — указал Смадияров.

Ранее сообщалось, что украинские вооруженные формирования выпустили четыре ракеты HIMARS по культурно-досуговому центру имени Д. Гранина в Рыльске Курской области. В результате удара погиб один сотрудник учреждения. Еще три человека получили ранения.