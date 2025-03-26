Казахстан заявил о контактах с Украиной после атак на КТК

Казахстан поддерживает диалог с Украиной после недавних атак ВСУ на инфраструктуру Комплекса транспортировки Каспием (КТК). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Алибек Куантыров, передает «Интерфакс-Казахстан».

В ночь на 24 марта украинский беспилотник атаковал Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию (НПС), расположенную в Краснодарском крае, которая является частью инфраструктуры КТК. Обломки упали недалеко от станции «Кавказская».

В феврале шесть украинских беспилотников, начиненных взрывчатыми веществами и металлическими поражающими элементами, также совершили атаку на эту станцию.

«Мы на связи с украинской стороной, по этому вопросу идут переговоры», — сказал Куантыров.

После атак со стороны ВСУ угрозы разлива нефти не было. Жертв и пострадавших удалось избежать. Прокачка нефти со станции на Кубани была временно перенаправлена в обход поврежденного объекта. Сейчас на ней продолжаются ремонтные работы.

КТК представляет собой международную нефтетранспортную компанию, в состав которой входят российские и казахстанские предприятия, а также зарубежные добывающие предприятия. Она была создана для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода, протяженность которого составляет более 1,5 тыс. км.

К нефтепроводу поступает сырье, преимущественно, из месторождений Западного Казахстана, а также нефть российских производителей. Транспортировка ведется до морского терминала, расположенного в поселке Южная Озереевка (западнее Новороссийска). Там нефть загружается на танкеры для доставки на международные рынки.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что беспилотники ВСУ пытались атаковать Глебовское газоконденсатное месторождение в Крыму.