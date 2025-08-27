Каждый четвертый сотрудник покинул европейский офис ФБК

Европейское юридическое лицо «Фонд борьбы с коррупцией»* (ФБК) с декабря 2024 года сократило четверть сотрудников. Согласно данным Фонда социального страхования Литвы (SODRA), где зарегистрирована организация, численность персонала уменьшилась с 72 до 53 человек. Наиболее масштабные увольнения произошли в период с 29 марта по 4 апреля, когда штат сократился сразу на 10 человек. Об этом сообщает RT.

Эксперты связывают эти изменения с решением администрации Дональда Трампа о заморозке внешней финансовой помощи. Анонимный источник из окружения руководства ФБК подтвердил RT, что сокращение финансирования стало ключевой причиной кадровых изменений. Ранее основное финансирование организации осуществлялось через структуры, связанные с фондом Zimin***, признанным нежелательным в РФ.

Последствия сокращений затронули все направления деятельности организации — от операторской работы и монтажа до создания контента для YouTube-каналов. Особенно показательным стало увольнение сотрудников сразу после завершения мартовского митинга оппозиции в Берлине, который вызвал неоднозначную реакцию в обществе.

Итогом сложившейся ситуации стало не только сокращение операционных возможностей организации, но и демонстрация ее зависимости от внешнего финансирования. Как отметил владелец фонда Zimin Борис Зимин**, заморозка помощи со стороны США поставила под вопрос дальнейшее существование медийных проектов ФБК.

*организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.

**физлица и организации, признанные иноагентами.