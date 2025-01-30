Кедми: ракета «Орешник» поможет утихомирить Польшу

Если на территории Белоруссии будет размещен всего один российский комплекс «Орешник», то это навсегда успокоит Польшу и ее союзников. Такое мнение в интервью агентству Белта высказал бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми.

Белоруссия никогда не выдвигала никаких претензий к соседним странам, в отличие от Польши, которая пытается ухудшить с ними отношения.

«У них (Польши. — Прим. ред.) только одна проблема: где найти нового Лжедмитрия, которого поставить на российский престол. То же самое они пытаются найти в Белоруссии», — пояснил Кедми.

Еще в декабре 2024 году президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину с просьбой разместить на территории республики новейшее российское вооружение, в том числе систему «Орешник». Президент РФ в свою очередь пообещал разместить «Орешник» на территории Белоруссии во второй половине 2025 года.

Ранее Лукашенко рассказал, где в Белоруссии разместят российский «Орешник».