В результате постоянных поставок оружия на Украину за последние 3,5 года в Великобритании почти не осталось вооружения, о чем в беседе с ТАСС сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.

Напомним, на прошлой неделе Великобритания грозилась передать Украине 100 тысяч беспилотных летательных аппаратов до конца текущего финансового года. Это заявление было сделано на фоне усиления поддержки Украины со стороны Лондона, который также планирует поставить в этом году сотни тысяч беспилотников. Кроме того, министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил о завершении важного этапа в поставках критически важных артиллерийских боеприпасов.

«За прошедшие 3,5 года Великобритания смогла поставить уже практически все, что у нее было здесь. Собственные арсеналы довольно истощены, надо сказать. И в этом большая проблема, им это надо восполнить сейчас», — сказал Келин.

По его мнению, британцы не проявляют большого интереса к внешней политике, поскольку их больше занимают внутренние вопросы. Однако он отметил, что многие граждане Великобритании не понимают, зачем их правительство тратит средства на поддержку Украины.

Ранее сообщалось, что за два часа с 22:00 4 июня до 00:00 5 июня дежурные средства ПВО сбили 29 беспилотников самолетного типа.