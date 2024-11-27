Кэлин Джеорджеску одержал победу в первом туре выборов президента Румынии
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В Румынии подвели итоги первого тура выборов президента страны. Результаты представило Центральное избирательное бюро Румынии, сообщает РИА Новости.
Независимый кандидат Кэлин Джеорджеску набрал 22,94% (2 120 401 законно поданный голос), за лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елену Ласкони проголосовало 19,18% избирателей (1 772 500 действительно поданных голосов).
Участие в выборах президента Румынии приняли 52,55% граждан.
Ранее сообщалось о том, что противник Украины Симион поздравил «пророссийского» Джеорджеску с победой на выборах президента Румынии.