Независимый кандидат Кэлин Джеорджеску набрал 22,94% (2 120 401 законно поданный голос), за лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елену Ласкони проголосовало 19,18% избирателей (1 772 500 действительно поданных голосов).

Участие в выборах президента Румынии приняли 52,55% граждан.

Ранее сообщалось о том, что противник Украины Симион поздравил «пророссийского» Джеорджеску с победой на выборах президента Румынии.