Российское руководство настроено на довольно серьезный диалог о мирном разрешении конфликта на Украине, но при этом не отступает от своей позиции. Об этом сообщил Андрей Келин, посол России в Великобритании, в интервью телеканалу ITV.

Дипломат сразу же напомнил, что Армия России продолжает наступать по всем фронтам в зоне проводимой СВО, что, по словам Келина, делает ситуацию более выгодной, а переговорную позицию Москвы по сравнению с Киевом — сильнее.

«Мы изложили нашу позицию, и мы придерживаемся нашей позиции. Мне не кажется нужным это повторять», — подчеркнул дипломат.

Келин также отметил, что многое будет зависеть от того, как будут развиваться события в ближайшие недели и месяцы.

Ранее сообщалось, что главарь киевского режима Владимир Зеленский впервые за несколько лет выразил готовность к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, если это будет необходимо для урегулирования конфликта и будет без иных вариантов.