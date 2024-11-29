Келин: политика Британии по Украине ведет к ядерной войне супердержав

Политика нынешнего Лондона по Украине — преступна. А поставки для ВСУ дальнобойного оружия взвинчивают стратегические риски до предела. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» предупредил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Дипломат обратил внимание, что британцы полностью проигнорировали прозвучавшие накануне из Москвы все «предупреждающие сигналы». Худший сценарий такого безответственного поведения властей в Лондоне — столкновение ядерных держав, заявил Келин.

«Отмечу, что британцы полностью проигнорировали все предупреждающие сигналы с нашей стороны и перешли к острым эскалационным действиям по дальнейшему углублению украинского кризиса, а это чревато, конечно же, усилением стратегических рисков, а в худшем случае, столкновением ядерных держав. Полагаем, что Великобритания, как и другие страны, теперь вовлечена в вооруженный конфликт вместе с Украиной против нас», — сказал Келин.

Посол России в продолжение темы обратил внимание, что недавний пуск Москвой гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» произвел на британских обывателей «очень серьезное» впечатление.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Ранее эксперт Клинцевич назвал объекты, по которым РФ может нанести массированный удар «Орешником».