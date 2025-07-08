Келлог и Умеров обсудят военную поддержку Украине в Риме

Возобновление поставок вооружения украинскому правительству из Вашингтона возможно после переговоров между специальным представителем президента США Китом Келлогом и министром обороны Украины Рустемом Умеровым, сообщило издание Politico.

Согласно источнику, Кит Келлог планирует встретиться с Рустемом Умеровым в Риме на международном форуме по поддержке Украины, а затем посетить Киев в течение текущей и следующей недели. Ожидается, что тема оказания помощи станет одной из ключевых на этих встречах.

Издание сообщает, что Вашингтон дал понять Киеву о намерении возобновить поставки определенного вооружения, однако точные сроки Белый дом не озвучил.

Следует отметить, что 2 июля Пентагон приостановил поставки вооружения на Украину. По данным The Washington Post, это решение стало неожиданностью для украинских властей.

Ранее Пентагон сообщил о предстоящей отправке на Украину оборонительного вооружения.