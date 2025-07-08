Ранее во вторник, 8 июля, Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении увеличить объёмы поставок оружия Украине, в том числе оборонительного. По информации издания Wall Street Journal, американский лидер выразил готовность предоставить Киеву столько вооружений, сколько будет возможно, учитывая потребности самих США.

Позднее в разговоре с агентством ТАСС представители Пентагона сообщили о намерениях администрации Соединенных Штатов Америки предоставить Украине исключительно «оборонительные вооружения».

«Пентагон заявляет, что министерство обороны США отправит Украине дополнительные оборонительные вооружения», — говорится в публикации агентства.

Ранее стало известно, что США приняли решение о прекращении отправки оружия и боеприпасов на Украину. По информации телеканала NBC News, в числе ранее приостановленных поставок оказались десятки ракет для систем перехвата Patriot, более ста ракет Hellfire, а также множество ракет Stinger.

Москва не раз заявляла, что Запад является участником конфликта на Украине, передавая киевскому режиму свои оружие, боеприпасы и военную технику. В Кремле отмечали, что именно этот фактор затормаживает разрешение украинского кризиса.

Ранее решение Белого остановить поставки оружия Киеву прокомментировал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.