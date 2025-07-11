Келлог намерен неделю провести на Украине

Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог подтвердил визит в Киев, который начнется 14 июля и продлится неделю. Об этом он сообщил журналистам украинского издания «Новости Live» во время международной конференции по восстановлению Украины в Риме.

Накануне, 9 июля, Келлог провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях римской конференции. По данным источников, в ходе беседы украинский лидер поднял вопросы ускорения поставок современных систем вооружения, в частности комплексов противовоздушной обороны (ПВО), а также обсудил с американским представителем ситуацию на фронте.

Это будет уже второй визит высокопоставленного американского дипломата в Киев в 2025 году — предыдущая рабочая поездка Келлога состоялась в феврале 2025 года. Тогда переговоры с украинским руководством привели к принятию решения о новом пакете военной помощи от США.

Ранее газета Politico сообщила, что министр обороны Украины Рустем Умеров обсудит на конференции в Италии с американским специальным представителем Китом Келлогом поставки оружия.