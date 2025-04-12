Келлог: «Никто не знает стоимость запасов минералов на Украине»

Реальной ситуации с запасами минералов на Украине никто не знает, так как последние геологические работы на ее территории проводились еще в СССР, заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью британской газете The Times.

В связи с этим, отметил он, виды и стоимость минералов, имеющихся на Украине, не установлены.

Келлог подтвердил, что в пятницу в Вашинтон прибыла украинская делегация для обсуждения соглашения по полезным ископаемым. Участники переговоров хотят, чтобы «бизнес-сделка» превратилась в «дипломатическую сделку», считает спецпосланник.

Келлог также отметил, что при соблюдении определенных условий поддерживает идею проведения выборов президента на Украине.

Ранее сообщалось о том, что Келлог предложил разделить Украину на зоны контроля.