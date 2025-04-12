США готовятся расчленить Украину

После окончания конфликта территорию Украины могут разделить на зоны контроля так же, как это произошло с Берлином после Второй мировой войны, заявил в интервью британской газете Times спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

Он считает, что постсоветскую республику можно было бы разделить на несколько зон контроля, в частности, российскую, французскую, британскую и американскую.

Британский и французский контингент можно было бы расположить на западе Украины для перестраховки. Между ними и российскими войсками могли бы быть украинские подразделения и буферная зона, пояснил Келлог. При этом он уверен, что присутствие британских и французских войск к западу от реки Днепр не будет рассматриваться Москвой как угроза безопасности.

США не будут размещать на территории Украины никакие наземные силы, а вдоль существующих линий контроля на востоке можно установить демилитаризованную зону примерно на 30 километров. Келлог признался, что сомневается в том, что РФ согласится на это предложение.

Ранее Келлог перечислил возможные санкции США в отношении России.