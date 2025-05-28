Келлог осудил слова Медведева о третьей мировой войне

Кит Келлог, спецпредставитель президента США по украинскому вопросу, резко раскритиковал заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможности третьей мировой войны, назвав его «безрассудным».

В своем посте в социальной сети X Келлог выразил мнение, что нагнетание страха перед всемирным конфликтом является неуместным и контрпродуктивным высказыванием для официального лица, представляющего государство с мировым влиянием.

Он также подчеркнул, что президент Трамп активно работает над урегулированием существующего конфликта. Келлог добавил, что Вашингтон по-прежнему ожидает от Москвы предоставления обещанного меморандума.

Напомним, что Медведев ранее прокомментировал слова Трампа о «действительно плохих вещах», с которыми сталкивается Россия, заявив, что «знает только одну ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛОХУЮ вещь — третью мировую войну».

Ранее сообщалось, что Келлог назвал возможное место проведения следующих переговоров между РФ и Украиной.