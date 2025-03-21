Трамп раскрыл ход переговоров между Россией и Украиной по территориям

В Овальном кабинете Белого дома президент США Дональд Трамп сообщил журналистам о переговорах между Россией и Украиной, направленных на прекращение боевых действий и разделение спорных территорий, которые идут прямо сейчас.

Американский лидер отметил, что на определенных участках линии фронта уже наблюдается соблюдение режима прекращения огня. Трамп выразил надежду на скорейшее установление всеобъемлющего перемирия между сторонами конфликта.

Ранее Трамп заявлял, что США, Украина и Россия достигли предварительных договоренностей. Он подчеркнул продуктивность своего взаимодействия с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.