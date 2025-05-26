Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог призывает Россию и Украину прекратить боевые действия. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

В ночь на 25 мая был нанесен массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, все цели поражены, сообщило Минобороны РФ.

В ответ на атаки украинских боевиков по гражданским объектам ВС РФ регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по объектам инфраструктуры.

Ранее сообщалось о том, что претендент на пост президента Польши заявил о нежелании отправлять солдат на Украину.