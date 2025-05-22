Претендент на пост президента Польши от оппозиционных сил Кароль Навроцкий пообещал, что не станет отправлять польских солдат на территорию Украины, даже в случае поступления подобной просьбы от главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА Новости.

До этого специальный посланник руководителя США по Украине Кит Келлог сообщил о том, что в рамках урегулирования украинского вопроса обсуждается возможность размещения сил Британии, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра.

«Конечно, я не позволю направить польских солдат на территорию Украины», — заявил Навроцкий.

Кроме того, политик в отрицательном ключе дал ответ на вопрос о том, поступит ли он иначе, если военных попросит отправить Трамп. По словам Навроцкого, если разговор идет об обязательствах Польши, как члена НАТО, страна их имеет в «какой-то мере».

«Но Украина не является частью НАТО. Я бы ответил, что не вижу такой возможности», — подчеркнул Навроцкий.

В тоже время он выразил надежду, что польские коммерсанты станут основной силой, когда начнется восстановление Украины.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин рассказал о том, откуда большего едет наемников на Украину.