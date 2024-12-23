Власти Гренландии подвергли критике план Трампа установить контроль над островом со стороны Америки

Правительство Гренландии заявило, что не планирует продавать США свою территорию, как хотел когда-то сделать Дональд Трамп. О заявлении премьер-министра этого острова Муте Эгеде сообщило агентство Reuters.

Ранее Трамп выступал с предложением, что Соединенным Штатам необходимо владеть Гренландией. Он считает, что необходимо либо купить данный остров, либо обменять его на Пуэрто-Рико у Дании, куда Гренландия водит на правах автономии. Гренландский премьер Эгеде сообщил, что территория острова принадлежит его жителям.

«Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть долгую борьбу за свободу», — указал он.

В парламенте Гренландии также заявили, что не поддерживают данную идею. Депутаты не против развивать сотрудничество с США, но против того, чтобы утратить контроль над собственными землями. Предложение Трампа в парламенте назвали неуважением.

Ранее сообщалось, что Трамп выступил с инициативой снова переименовать самую высокую гору Америки. Ранее она называлась в честь 25-го президента страны Уильяма Мак-Кинли. При Обаме ей дали название Денали. Новый президент США захотел вернуть ей прежнее наименование.